Das Erreichen der 3. Runde bei vier Grand-Slam-Teilnahmen war bislang das beste Ergebnis von Mertens (WTA 37) gewesen, im Melbourne Park setzte sie ihren Lauf im neuen Jahr auch gegen die Weltnummer 4 Switolina fort. Insgesamt 26 Winner schlug Mertens in der Rod Laver Arena auf dem Weg zum grössten Erfolg ihrer Karriere.

Während Switolina, die noch nie in einem Major-Halbfinal stand, nach ihrem Turniersieg in Brisbane ihre erste Niederlage der Saison erlitt, ist Mertens 2018 auf der Tour weiterhin ungeschlagen. Vor dem Australian Open gewann sie das Turnier in Hobart. Die einzige Niederlage in diesem Jahr kassierte die erste belgische Viertelfinalistin am Australian Open seit Kim Clijsters 2012 beim Hopman Cup in Perth gegen Angelique Kerber.

In den Halbfinals trifft Mertens auf Caroline Wozniacki oder Carla Suarez Navarro, die sich in der Night-Session gegenüberstehen.