Im letzten Jahr hatte Nadal in Peking den Titel geholt und in Schanghai im Final gestanden. Entsprechend wird er durch die Absage dieser Turniere eine Menge Punkte verlieren. Eine Gefahr für Nadals führende Position im Ranking ist weniger der derzeitige Weltranglisten-Zweite Roger Federer, der im letzten Herbst in Schanghai den Titel gewonnen hat, als vielmehr US-Open-Sieger Novak Djokovic, der bei den Turnieren in China keine Punkte zu verteidigen hat. Mit einem Sieg in Schanghai könnte der Serbe bereits wieder zur Nummer 1 aufsteigen.

Über allfällige Teilnahmen Nadals am Masters-1000-Turnier von Paris Ende Oktober und am ATP-Masters in London vom 11. bis 18. November ist nichts bekannt. Zumindest hat der Spanier seine Saison aber noch nicht für beendet erklärt.

Der 32-jährige Nadal hatte wegen Schmerzen im Knie im Halbfinal des US Open gegen Juan Martin del Potro aufgeben müssen und danach Forfait erklärt für den Davis-Cup-Halbfinal vom letzten Wochenende gegen Frankreich.