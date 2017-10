Stan Wawrinka und dessen Trainer Magnus Norman beenden ihre Zusammenarbeit nach vier Jahren. Der Schwede Norman möchte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

Der 32-jährige Wawrinka, der seit der Erstrundenniederlage im Juli in Wimbledon gegen den Russen Daniil Medwedew kein Spiel mehr bestritten hat, wird nach zwei Operationen am linken Knie im Exhibition-Turnier in Abu Dhabi (28. bis 30. Dezember) sein Comeback geben.

