Laver Cup 2022 in London

Vom 23. bis 25. September 2022 kämpfen die beiden Kontinentalteams aus Europa und dem Rest der Welt in der O2 Arena um die nach der australischen Tennislegende Rod Laver benannte Trophäe.

Die Ausgabe 2020 musste wegen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr verschoben werden und ist nun vom 24. bis 26. September 2021 in Boston geplant. Zuvor fand der von Roger Federer und seinem Manager Tony Godsick kreierte Wettkampf in Prag, Chicago sowie vor fast genau einem Jahr in Genf statt. Jedes Mal gewann das von Federer angeführte Team Europa.

In der Londoner O2 Arena mit Platz für rund 16'000 Zuschauern finden seit 2009 und in diesem November zum letzten Mal die ATP Finals statt.