Laaksonen (ATP 113) bezwang Mathieu im dritten Aufeinandertreffen zum ersten Mal. In der vergangenen Saison in Gstaad und vor fünf Jahren in Basel hatte der Schaffhauser mit finnischen Wurzeln den Kürzeren gezogen.

Zu jenen Zeiten war Mathieu noch der bessere Spieler gewesen. Der 35-jährige Franzose, der auf Ende Saison seinen Rücktritt angekündigt hat, liegt im Ranking lediglich noch an 252. Stelle. Hauptgründe für den Absturz Mathieus, der im Frühjahr 2008 als Nummer 12 geführt wurde, sind wiederkehrende Rückprobleme und Verletzungen.

Laaksonens nächster Gegner ist Mischa Zverev (ATP 27). Gegen den Deutschen hat der 25-Jährige noch nie gespielt.