Eine Stunde lang hatte es für Laaksonen bei seinem Debüt in Wimbledon auf Court Nummer 7 gut ausgesehen. Bei Sonnenschein gewann er den ersten Satz 6:4. Und auch im zweiten Durchgang war der Schweizer über weite Strecken der bessere Spieler.

Durch zwei schwächere Aufschlagspiele entglitt Laaksonen aber die Kontrolle der Partie. Rosol gelang dank seinem ersten Break der Partie der Satzausgleich, und auch zu Beginn des dritten Durchgangs gelang dem Tschechen gleich ein Break - die Wende war perfekt.

Die Effizienz bei den Breakbällen war letztlich einer der Hauptgründe, weshalb Rosol als Sieger vom Platz ging. Der 31-Jährige, der 2012 Rafael Nadal in der 2. Runde eliminiert hatte und 2014 bis auf Platz 26 des Rankings vorstiess, nützte drei seiner sechs Chancen zu einem Servicedurchbruch. Laaksonen vermochte nur eine seiner sieben Chancen zu verwerten.

Für den Schweizer Davis-Cup-Spieler war es die erste Partie in einem Haupt-Tableau an einem Major-Turnier, nachdem er zuvor elf Mal in der Qualifikation gescheitert war.