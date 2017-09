In der Runde der letzten acht schaltete Laaksonen den chinesischen Qualifikanten Zhang Zhizhen (ATP 495) mit 6:4, 3:6, 6:2 aus. Für den kräfteraubenden Dreisatzsieg gegen den einheimischen Aussenseiter benötigte er jedoch über zwei Stunden.

Nach dem gewonnen Startsatz musste Laaksonen im zweiten Durchgang den Satzausgleich hinnehmen. Beim Stand von 2:3 gab er den Aufschlag ab. Bei diesem einzigen Servicedurchbruch des Chinesen blieb es jedoch. Im Entscheidungssatz gelang Laaksonen das frühe Break zum 3:1, ehe er nach 2:07 Stunden die Partie mit einem weiteren Break beendete.

Im Halbfinal trifft der finnisch-schweizerische Doppelbürger mit dem als Nummer 2 gesetzten Belgier David Goffin (ATP 12) oder dem Amerikaner Donald Young (ATP 61) auf einen weitaus härteren Gegner.

Unabhängig vom Ausgang dieser Partie wird Laaksonen am nächsten Montag wieder in die Top 100 der Weltrangliste vorstossen. Die Schweizer Nummer 3 bestätigt damit seinen Aufwärtstrend in diesem Jahr. Im Juli war er auf Stufe ATP erstmals in einen Viertelfinal vorgestossen, scheiterte im schwedischen Bastad nach zwei vergebenen Matchbällen jedoch am ehemaligen French-Open-Finalisten David Ferrer.