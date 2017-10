Beide besassen als Nummern 14 (Berdych) und 15 (Kyrgios) der Jahreswertung noch die Chance, sich für das Masters zu qualifizieren.

Für die anstehenden Turniere sind das schlechte Nachrichten. Für die Swiss Indoors in Basel von nächster Woche sagte am Dienstag Rafael Nadal wegen Knieproblemen ab. Am Donnerstag folgten Absagen von Nick Kyrgios und Gilles Muller.

Für das Turnier in Wien, welches ebenfalls nächste Woche ausgetragen wird, sagten innerhalb von drei Tagen Andy Murray (am Montag), Milos Raonic (Mittwoch) und Tomas Berdych ab.

Kyrgios (22) beendet die Saison wegen Hüftproblemen. Der 32-jährige Berdych bricht wegen Rückenbeschwerden (Berdych: "Seit Wimbledon spielte ich nie mehr schmerzfrei") die Saison ab.

Schon sieben Top-20-Spieler erklärten die Saison 2017 vorzeitig für beendet: Vor Kyrgios und Berdych hatten das schon Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Milos Raonic, Kei Nishikori und Andy Murray gemacht.