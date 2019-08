Das war definitiv nicht der Abend von Nick Kyrgios! Nach seinem Turniersieg in Washington scheitert der australische «Bad Boy» wie schon in Montreal auch in Cincinnati früh.

In der 2. Runde unterliegt die Weltnummer 27 dem Russen Karen Khachanov nach einem harten Fight mit 7:6, 6:7 und 2:6 – und wieder einmal hatte Kyrgios sein Temperament überhaupt nicht im Griff.

Schiedsrichter-Beschimpfungen

Trotz offensichtlichem Problem mit seinem Knöchel gewann der 24-jährige 1,93-Meter-Mann zwar den ersten Satz, doch nach dem neunten Game im zweiten Durchgang begann er sich lautstark über Schiedsrichter Fergus Murphy zu beklagen. «Zweifellos der schlechteste Ref. Jedes Mal, wenn ich spiele, macht er irgendeinen blöden Scheiss», schimpfte Kyrgios.