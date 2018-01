Wie bereits in der 2. Runde gegen den Amerikaner McDonald Mackenzie vermochte Dimitrov auch in seiner dritten Partie nicht restlos zu überzeugen, unterliefen ihm doch 61 einfache Fehler.

«Einige Dinge in meinem Spiel funktionieren nicht.» Dass er aber dennoch einen Weg zum Sieg gegen seinen Bezwinger am letztjährigen US Open fand, freute den Sieger der ATP-Finals besonders. «Physisch fühle ich mich gut, und auch die Hitze hat mir nicht gross zu schaffen gemacht.»

Der Härtetest steht Dimitrov aber am Sonntag bevor. Kyrgios überzeugte bei seinem 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5) gegen sein Kindheitsidol Tsonga und schlug 28 Asse. In den wichtigen Momenten behielt der 22-Jährige aus Canberra, der nach seinem Sieg in Brisbane 2018 noch ungeschlagen ist, die Nerven. Er ist der letzte von neun gestarteten Australiern im Tableau.

Nadal ohne Fehl und Tadel

Bislang ohne Fehl und Tadel geblieben ist Rafael Nadal. Der Weltranglisten-Erste setzte sich gegen den Bosnier Damir Dzumhur (ATP 30) 6:1, 6:3, 6:1 durch und trifft nun auf den Argentinier Diego Schwartzman (ATP 26). Gegen den 1,70 m kleinen Schwartzman hat Nadal, der 2009 in Melbourne triumphiert hatte, alle drei bisherigen Duelle ohne Satzverlust gewonnen.