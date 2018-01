In nur 51 Minuten bezwang Kerber die US-Open-Finalistin Keys 6:1, 6:2. Damit steht die 30-Jährige aus Kiel zum fünften Mal im Halbfinal eines Grand-Slam-Turniers, 2016 gewann sie das Australian Open und das US Open.

Durch ihren 14. Sieg in Serie in diesem Jahr kehrt Kerber wieder in die Top Ten der Weltrangliste zurück. Die ehemalige Nummer 1 war vor einem Jahr nach dem Ausscheiden in der 1. Runde in Melbourne im Ranking deutlich zurückgefallen.

Im Kampf um den Einzug in den Final trifft Kerber am Donnerstag die Weltranglisten-Erste Simona Halep. Die Rumänin lag gegen die Tschechin Karolina Pliskova (WTA 6) 0:3 zurück, ehe sie das Zepter in die Hand nahm und neun Games in Serie verbuchte. Nach 71 Minuten war ihr 6:3, 6:2-Sieg perfekt.