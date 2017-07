Nachdem die Auftaktpartie von Djokovic nach zehn Games wegen der Aufgabe des Gegners Martin Klizan hatte abgebrochen werden müssen, spielte er gegen den Tschechen Adam Pavlasek seinen Dreisatz-Sieg aus und gewann in 95 Minuten 6:2, 6:2, 6:1. Der 22-jährige Pavlasek, die Weltnummer 136, war in keiner Weise in der Lage, den dreifachen Wimbledon-Champion in Bedrängnis zu bringen.

Schon in der 3. Runde muss Djokovic indes mit mehr Gegenwehr rechnen, denn es droht ihm ein Duell mit dem Argentinier Juan Martin Del Potro (ATP 32). Dieser muss sich in der 2. Runde allerdings noch gegen den Letten Ernests Gulbis durchsetzen. Del Potro wäre gegen Djokovic durchaus auf Revanche aus; vor vier Jahren war er dem späteren Sieger in den Halbfinals in fünf Sätzen unterlegen.