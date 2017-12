"Ich bin noch nicht in der Lage, auf diesem Level zu spielen", gab der 32-Jährige bekannt. Wegen anhaltender Probleme im linken Knie hatte Wawrinka nach seiner Erstrundenniederlage in Wimbledon gegen den Russen Daniil Medwedew die Saison abgebrochen. Gleich zweimal musste sich Wawrinka anschliessend einer Knie-Operation unterziehen.

Spätestens bis zum Australian Open im Januar möchte Wawrinka aber wieder ganz fit sein. "Zusammen mit meinem Team arbeite ich hart und setze alles daran, um in Melbourne bereit zu sein", liess Wawrinka verlauten.

An einer Medienkonferenz in Genf Anfang Dezember hatte Wawrinka die lange Verletzungspause als "die härteste Zeit" seiner Karriere bezeichnet. Nach den beiden Knie-Operationen musste er während acht Wochen an Krücken gehen. Erst im Oktober hatte Wawrinka mit Physiotherapie begonnen.