Die 37-jährige Amerikanerin verlor in ihrer Vierergruppe gegen die Tschechin Karolina Pliskova 2:6, 2:6. Die letztjährige US-Open-Finalistin Pliskova benötigte nur 72 Minuten für den Erfolg gegen die WTA-Masters-Siegerin von 2008.

In dieser Saison hatte Venus Williams die Finals am Australian Open und in Wimbledon erreicht, für den achten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere reichte es ihr jedoch nicht. Die Finals verlor sie gegen ihre Schwester Serena Williams respektive gegen die Spanierin Garbiñe Muguruza.