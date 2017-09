Die 20-jährige, in Barcelona geborene Schweizerin siegte am mit 2,66 Millionen Dollar dotierten Turnier im chinesischen Wuhan in der 1. Runde gegen die Australierin Samantha Stosur (WTA 44) 6:4, 3:6, 6:3.

Damit zog die fünffache Turniersiegerin auf ITF-Stufe zum zweiten Mal in ihrer Karriere in einem WTA-Turnier in die 2. Runde ein und trifft dort auf die Slowakin Dominika Cibulkova (WTA 9).