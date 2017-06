Sie setzten sich in 66 Minuten 6:2, 6:1 gegen das rumänisch-ukrainische Duo Raluca Olaru/Olga Sawtschuk durch. In ihren vier Partien bis in den Halbfinal verloren Hingis/Chan nur gerade zehn Games. Zusammen mit den Turniersiegen in Madrid und Rom haben sie ihre letzten zwölf Partien gewonnen.

Im Halbfinal dürfte die Aufgabe einiges schwieriger werden. Die als Nummer 3 gesetzten Hingis/Chan treffen auf die topgesetzten Bethanie Mattek-Sands und Lucie Safarova. Die Amerikanerin und die Tschechin gewannen das French Open 2015. Hingis triumphierte 1998 (mit Jana Novotna) und im Jahr 2000 (mit Mary Pierce).