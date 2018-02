Die derzeit am Fuss verletzte Rumänin profitierte davon, dass Wozniacki letzte Woche nicht am Turnier in Dubai teilnahm, wo die Dänin im Vorjahr bis in den Final vorgestossen war.

Wozniacki hatte Halep Ende Januar vom Tennis-Thron gestossen, nachdem sie diese im Final des Australian Open bezwungen und so ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert hatte.

Timea Bacsinszky machte im Ranking zwei Positionen gut und ist als Nummer 42 nach wie vor die am besten klassierte Schweizerin, gefolgt von Belinda Bencic auf Position 70.