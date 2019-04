Wie die WTA auf ihrer Website schreibt, muss die Rumänin wegen einer Hüftverletzung Forfait erklären, die sie sich im Fed-Cup-Halbfinal am Wochenende in Frankreich zuzog. Halep bestritt beide Einzel und das Doppel, konnte aber die 2:3-Niederlage Rumäniens nicht verhindern. Sie brauche nun eine Pause, glaube aber nicht an einen langen Ausfall.