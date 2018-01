Die 26-jährige Rumänin verteidigte mit dem Viertelfinal-Einzug am WTA-Turnier in Shenzhen ihre Führung in der Weltrangliste bis zum Stichtag für die Setzliste des am 15. Januar beginnenden ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres.

Halep setzte sich in China gegen die Einheimische Duan Ying-Ying (WTA 91) 3:6, 6:1, 6:2 durch und kann dadurch von Caroline Wozniacki im Ranking vom kommenden Montag nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. Am Australian Open war Halep im Vorjahr in der 1. Runde ausgeschieden. Als Titelverteidigerin tritt in Melbourne Serena Williams an, die von einer Babypause zurückkehrt.