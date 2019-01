Letztmals hatte sich Viktorija Golubic (WTA 106) im kroatischen Bol im vergangenen Juni bei einem unbedeutenden 125-er-WTA-Turnier bis in die Viertelfinals gespielt. Vergleichbar ist der Vorstoss in Hua Hin aber eher mit dem Turnier von Linz im Oktober 2017, wo Golubic sogar bis in die Halbfinals kam.

Gegen Duan Yingying, die als Weltnummer 201 fast 100 Plätze hinter Golubic klassiert ist, hätte die Schweizerin um ein Haar von einem Spiel der verpassten Chancen reden müssen. Im ersten Satz verspielte sie eine 4:1-Führung und holte sich den Satz erst im Tiebreak. Im zweiten Durchgang führte sie 3:0 und lag später 3:4 zurück, ehe ihr das entscheidende Break zum 6:5 gelang.

Nächste Gegnerin ist die Siegerin der Partie zwischen der Slowenin Tamara Zidansek (WTA 74) sowie der Amerikanerin Jennifer Brady (WTA 117).