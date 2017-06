Der als Nummer 10 gesetzte Belgier Goffin, einer der Geheimfavoriten und bereits im letzten Jahr Viertelfinalist, hatte gegen Horacio Zeballos (ATP 65) bereits drei Satzbälle vergeben, als er sich einem Breakball gegenübersah. Mit letztem Einsatz erreichte er einen Angriffsball des Argentiniers (und gewann sogar noch den Punkt), rutschte aber in die Abdeckplane, blieb mit dem Fuss hängen und knickte um.

Dabei verletzte er sich so schlimm am Knöchel, dass er beim Verlassen des Courts gestützt werden musste. An ein Weiterspielen war nicht mehr zu denken. Stattdessen steht nun Zeballos im Achtelfinal, wo er auf den Österreicher Dominic Thiem oder den Amerikaner Steve Johnson trifft.

Goffin ist auch das Aushängeschild des Gstaader ATP-Turniers vom 24. bis 30. Juli. Über die genaue Verletzung des 26-jährigen Wallonen aus Lüttich ist noch nichts bekannt.