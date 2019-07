Fiona Ferro gewann den ersten Halbfinal gegen die Amerikanerin Bernarda Pera (WTA 85) mit 6:1, 6:4.

Ferros Finalgegnerin ermitteln im zweiten Halbfinal Vorjahressiegerin die Französin Alizé Cornet (WTA 48) und die Deutsche Tamara Korpatsch (WTA 142), die am Freitag in den Viertelfinals mit Jil Teichmann die letzte Schweizerin eliminierte.

Fiona Ferro erreichte in Lausanne-Ouchy ihren ersten WTA-Final. Ihr scheint es in der Schweiz zu gefallen. Schon ihre erste Halbfinalqualifikation an einem WTA-Turnier hatte sie vor drei Monaten in Lugano geschafft.