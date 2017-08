Die ehemalige Weltnummer 1 Wozniacki wird damit ihren Finalfluch nicht los. Sie stand in ihrem sechsten Endspiel in diesem Jahr - und ging zum sechsten Mal als Verliererin vom Platz. Von einer verpassten Chance kann für die Dänin aber kaum die Rede sein. Die Weltranglisten-Sechste blieb in gut eineinviertel Stunden chancenlos.

Switolina war in der Hauptstadt der Provinz Ontario nicht zu stoppen. Im Halbfinal hatte sie bereits die Weltnummer 2 Simona Halep mit 6:1, 6:1 sehr deutlich in die Schranken gewiesen. Für die 22-jährige Ukrainerin, die in der Weltrangliste erstmals auf Platz 4 vorstösst, ist es bereits der fünfte Titel in diesem Jahr, darunter in Dubai, Rom und nun Toronto drei bei Premier-Anlässen. Auf Grand-Slam-Stufe hat sie hingegen noch keine grossen Spuren hinterlassen. Über die Viertelfinals kam Switolina noch nie hinaus.