Nachdem wegen Regens am Mittwoch keine Partien ausgetragen wurden, war Federer am Donnerstag gleich doppelt gefordert. Nach dem Zweisatz-Sieg um die Mittagszeit gegen den Portugiesen João Sousa musste der als Nummer 3 gesetzte Baselbieter nur wenige Stunden später zum Achtelfinal gegen Borna Coric antreten. Nach Satzrückstand und abgewehrten Matchbällen setzte sich Federer gegen den Kroaten schliesslich nach mehr als zweieinhalb Stunden Spielzeit 2:6, 6:4, 7:6 (9:7) durch und zog in die Runde der letzten acht ein.

"Bin körperlich nicht zu 100 Prozent fit"

Am Freitag dann platzte Federers Traum vom ersten Titelgewinn in Rom. "Ich bin enttäuscht, dass ich heute nicht antreten kann", wurde Federer auf der Homepage der ATP zitiert. "Ich bin körperlich nicht zu 100 Prozent fit und habe nach Rücksprache mit seinem Team entschieden, dass ich nicht spiele", begründete er seinen Verzicht.

Es kann davon ausgegangen werden, dass es sich beim Entscheid um eine Vorsichtsmassnahme im Hinblick auf die am Sonntag in einer Woche beginnenden French Open handelt. Federer war letztmals 2015 zum Grand-Slam-Turnier in Paris angetreten.

Nach dem Forfait von Federer in der italienischen Hauptstadt zieht Tsitsipas kampflos in die Halbfinals ein und trifft dort auf den Sieger des innerspanischen Duells zwischen Rafael Nadal (ATP 2) und Fernando Verdasco (ATP 38).