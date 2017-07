In seinem 99. Spiel in Wimbledon war Federer der dominante Spieler. Während er zweieinhalb Sätze lang hervorragend servierte und seinem Widersacher erst beim Stand von 4:3 im dritten Satz ein Break zugestehen musste, gelang es ihm in regelmässigen Abständen, den Aufschlag des Bulgaren zu durchbrechen.

In den entscheidenden Momenten schwächelte Dimitrov, womit er auch im sechsten Duell mit Federer diesen nicht in Bedrängnis bringen konnte. Federer ist damit bei seiner 70. Major-Teilnahme weiterhin auf Kurs. In vier Partien hat er noch keinen Satz abgegeben.

In seinem 15. Viertelfinal in Wimbledon trifft Federer am Mittwoch auf den Sieger der Partie zwischen Alexander Zverev und Milos Raonic. Gegen den Deutschen hatte Federer zuletzt im Final von Halle klar gesiegt, gegen Raonic verlor er vor einem Jahr in Wimbledon im Halbfinal in fünf Sätzen, ehe er danach seine Saison aufgrund körperlicher Probleme vorzeitig beendete.