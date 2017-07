Mit Roger Federer taucht der wichtigste Gast beim traditionellen Champions Dinner in der Guildhall in der Londoner Innenstadt erst zum Hauptgang (Heilbutt mit Spargeln, wilden Pilzen, Erbsen und Garlicsauce) auf. Um 22.58 Uhr durchschreitet Federer mit dem Pokal im Arm zu «Hurts» von Emeli Sandé die Halle. An seinem Tisch sitzen seine Eltern Robert und Lynette, seine Frau Mirka, die Trainer, der Physiotherapeut, Manager Tony Godsick sowie Freund Tommy Haas und dessen Freund. Getanzt wird nicht, dafür viel geredet. Federer nutzt die Möglichkeit, sich noch einmal bei seiner Frau Mirka zu bedanken. «Sie hat mich dazu getrieben, härter zu arbeiten. Denn sie war eine hart arbeitende Spielerin. Ohne sie hätte ich diese Seite vielleicht nie kennen gelernt. Sie unterstützt mich unglaublich stark.»

Nach neunzig Minuten zieht sich Federer mit «30 bis 40 Freunden» bis morgens um 5 Uhr in eine Bar zurück. «Ich habe zu viele verschiedene Drinks getrunken und bin mit Kopfweh aufgewacht», sagt er am Tag darauf mit belegter Stimme, wo er bereits wieder seinen Verpflichtungen nachkommt, bevor er sich mit seiner Familie in die Ferien verabschiedet, dem Vernehmen nach nach Korsika. Noch einmal liess der Baselbieter die letzten Monate in seinem Leben Revue passieren. Roger Federer über ...

... das Champions Dinner

Es war grossartig. Aber ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich zu spät kam aufgrund der vielen Medienverpflichtungen nach dem Final. Als ich kam, war der Hauptgang bereits serviert, was ich etwas unglücklich finde. Die Möglichkeit mit Garbiñe (Muguruza, Siegerin bei den Frauen) zu tanzen, ergab sich nicht, da es keine Musik gab. Wir haben mehr Fotoshootings gemacht. Sie sah wunderbar aus, war aber auch etwas müde.