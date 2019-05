Stan Wawrinka spielt in der 1. Runde des am Sonntag beginnenden Turniers gegen den Slowaken Jozef Kovalik (ATP 132), wie die Auslosung am Donnerstagabend ergab.

Belinda Bencic trifft in der 1. Runde auf die Französin Jessika Ponchet (WTA 187), die dank einer Wildcard ins Haupttableau gekommen ist. Viktorija Golubic spielt zum Auftakt gegen die Taiwanerin Hsieh Su-Wei (WTA 25).