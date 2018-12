Der 31-jährige Italiener Fabio Fognini (ATP 13) wird eine Woche vor dem French Open im Genfer Parque des Eaux-Vives aufschlagen. Fognini feierte 2018 drei Turniersiege, alle auf Sandplätzen (in São Paulo, Bastad und Los Cabos). Vor einem Jahr triumphierte er auch am Swiss Open in Gstaad.

Das Geneva Open findet vom 18. bis 25. Mai 2019 statt.