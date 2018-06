Deshalb mussten die restlichen beiden Männer-Viertelfinals abgebrochen und auf Donnerstag verschoben werden. Titelverteidiger Nadal verlor gegen den Argentinier Diego Schwartzman, die Nummer 12 der Welt, erstmals seit drei Jahren in Paris wieder einen Satz, führt aber im zweiten bei eigenem Aufschlag 5:3 und 30:15.

Der zehnfache Roland-Garros-Sieger musste sich am Ende des ersten Satzes an beiden Handgelenken behandeln und diese einbandagieren lassen. Dennoch geriet er auch im zweiten Durchgang mit einem Break 2:3 in Rückstand, ehe er von einer ersten Regenpause "gerettet" wurde. Als es weiterging, nutzte Nadal 15 starke Minuten mit drei gewonnenen Games in Folge zur vorläufigen Wende. Kurz vor dem wahrscheinlichen Satzausgleich setzte erneut Regen ein, diesmal wurde das Spiel nicht wieder aufgenommen.

Seit der Viertelfinal-Niederlage 2015 gegen Novak Djokovic hatte Nadal in Roland Garros 37 Sätze in Folge gewonnen. 2016 musste er vor der 3. Runde - ebenfalls wegen Handgelenkproblemen - Forfait erklären. In 85 Matches in Roland Garros hat Nadal nur gerade neun Mal den 1. Satz verloren - sieben Mal wendete er die Partie noch.

Im zweiten Viertelfinal vom Mittwoch steht es zwischen dem zweiten Argentinier Juan Martin Del Potro und dem Kroaten Marin Cilic im ersten Satz 5:5 im Tiebreak. Die Verschiebung ist vom Programm her kein grosses Problem, da die Männer-Halbfinals erst am Freitag vorgesehen sind.

Den zweiten Halbfinal bestreiten der Österreicher Dominic Thiem und der italienische Überraschungsmann Marco Cecchinato.