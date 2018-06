Der von vielen Experten als zukünftige Nummer 1 und Grand-Slam-Sieger gehandelte Zverev wartet noch immer auf den grossen Durchbruch an einem Major-Turnier. Weiter als in die Achtelfinals ist der Deutsche an einem der vier grossen Turniere noch nicht gekommen. In Paris trifft er in der Runde der letzten 16 auf den Sieger der Partie zwischen Lucas Pouille und Karen Chatschanow.

Bis jetzt hat Zverev eine hervorragende Sandplatz-Saison gespielt. In Monte Carlo erreichte er die Halbfinals, die Turniere in München und Madrid gewann er, ehe er in Rom erst im Final an Rafael Nadal scheiterte. In Roland Garros wird er deshalb als einer der ersten Herausforderer des Spaniers gehandelt.

Erstaunliche Rumänin schlägt Switolina

Im Frauentableau scheiterte die Weltranglisten-Vierte Jelina Switolina an der überraschenden 30-jährigen Rumänin Mihaela Buzarnescu, die vor einem Jahr noch nicht in den Top 300 der Weltrangliste vertreten war. Seither hat sie auf der WTA-Tour zwei Finals erreicht, sich bis auf Platz 33 vorgearbeitet und in Paris nun ihre ersten Partien bei einem Grand Slam gewonnen. Gegen Switolina, die als Siegerin von Rom nach Paris gereist war, gelangen ihr 31 Winner zum 6:3, 7:5. Im Achtelfinal spielt sie gegen die US-Open-Finalistin Madison Keys (WTA 13).