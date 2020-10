Dominic Stricker am French Open im Junioren-Final

In seinem fünften Einzel in Paris gab Stricker erstmals einen Satz ab. Dennoch setzte er sich verdient durch. Gegen Torres, der tags zuvor im Viertelfinal mehr als doppelt so lange auf dem Platz stand und am letzten Wochenende mit seinem prominenten Landsmann Diego Schwartzman trainierte, gab er im ersten Satz lediglich sechs Punkte ab. Auch den dritten Satz gewann er zu null.

Stricker ist dererste Schweizer French-Open-Finalist seit Stan Wawrinka im Jahr 2003. Und er könnte nicht der einzige bleiben. Im zweiten Halbfinal kann der als Nummer 8 gesetzte Leandro Riedi nachziehen. Der Zürcher, wie Stricker Jahrgang 2002, ist gegen den Niederländer Guy Den Ouden favorisiert.

Wawrinka war 2003 auch der letzte Schweizer Grand-Slam-Sieger bei den Junioren. Vor ihm hatten einzig Heinz Günthardt in Roland Garros sowie Roger Federer (1998) und Roman Valent (2001) in Wimbledon als Schweizer Junioren an Grand-Slam-Turnieren reüssiert.