Djokovic hatte in den drei Turnieren seit dem Australian Open nur einmal den Viertelfinal erreicht. Von einer Formschwäche war in Madrid aber nichts mehr zusehen. Der Serbe überzeugte im Final und liess Tsitsipas (ATP 9) keine Chance. Er gewann in nur 90 Minuten, schaffte im ersten Satz früh und im zweiten Umgang beim Stand von 4:4 den entscheidenden Servicedurchbruch. Selber musste er keine einzige Breakchance abwehren.

Djokovic errang in Madrid seinen 74. Turniersieg auf der ATP-Tour und den 33. auf Masters-1000-Niveau, womit er zu Rafael Nadal aufschloss. Roger Federer steht bei 28 Erfolgen. Tsitsipas wartet noch auf seinen ersten Masters-1000-Triumph, aber wahrscheinlich nicht mehr allzu lange.

Im letzten Sommer in Toronto hatte Tsitsipas schon den Final erreicht und gegen Nadal verloren, nachdem er unter anderem Djokovic geschlagen hatte. Nun stand er auch in Madrid im Endspiel, nachdem er im Halbfinal am späten Samstagabend Nadal bezwungen hatte. Am Montag wird der Grieche, der beim Australian Open nach einem Sieg gegen Federer bis in den Halbfinal vorgestossen war, in der Weltrangliste Platz 7 einnehmen und damit so gut klassiert sein wie noch nie in seiner Karriere.