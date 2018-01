3. Wie sieht Roger Federers Turnierplanung konkret aus?

Ähnlich wie im letzten Jahr. Nicht zur Debatte stehen aber nur die Australian Open, Wimbledon, die US Open, Halle, Basel und der Final der Jahresbesten (sofern Federer sich qualifiziert). Sehr wahrscheinlich sind die Teilnahmen in Indian Wells und Miami – denkbar ist aber, dass Federer wie in früheren Jahren nur eines der Masters-Turniere bestreitet.

Kann er an die Erfolge aus dem Vorjahr anknüpfen, dürfte Federer im August in Cincinnati und im Herbst in Schanghai spielen. Kaum anzunehmen ist, dass der Baselbieter eine vollständige Sandsaison spielt. Viel wahrscheinlicher ist, dass er erneut auf die French Open verzichtet. Offen sind auch die Teilnahmen in Dubai und Stuttgart.

4. Spielt Rafael Nadal auch in diesem Jahr gross auf?

Wie bei Federer gilt: Nichts ist unmöglich und doch ist das unwahrscheinlich. Nadal gewann die grossen Titel, bei denen er Federer aus dem Weg gehen konnte: Vier Mal trafen sie aufeinander, vier Mal verlor der Spanier.

So beeindruckend Nadals Jahr war: Selten kam er so einfach zu einem Grand-Slam-Titel wie bei den US Open, wo er keinen Spieler aus den Top 20 der Weltrangliste bezwingen musste. Zudem gönnte sich der Spanier wieder kaum Pausen, bestritt 78 Partien und damit 21 mehr als Federer.

Prompt erhielt Nadal im Herbst einmal mehr die Quittung. Die Knieschmerzen erschwerten auch die Vorbereitung auf die neue Saison. Auf Sand wird Nadal kaum zu bezwingen sein. Auf allen anderen Unterlagen ist er hingegen verwundbar.

5. Wie stark ist Novak Djokovic?

Nicht einmal er selber kennt die Antwort auf diese Frage. Zwar überzeugte er bei einem Schaukampf im Vorfeld der Australian Open, doch der rechte Ellenbogen, der ihn zu einer halbjährigen Pause gezwungen hatte, bereitet ihm noch immer Probleme.

Zudem stellt sich noch immer die Frage nach dem inneren Feuer, das erloschen schien, nachdem Djokovic alles gewonnen hatte. Dass «Guru» Pepe Imaz noch immer in seinem Dunstkreis verkehrt, wirft Fragen auf.

Sein Trainer, Andre Agassi, verweigert den Dialog mit dem Spanier. Djokovic hat sein Team zudem erneut radikal umgebaut. Neu dabei sind Co-Trainer Radek Stepanek und Tennisanalyst Craig O’Shannessy.

6. Wer sind die Herausforderer für Federer und Nadal?

Die Zukunft gehört Alexander Zverev (20). Nachdem der Deutsche 2017 zwei Masters-Turniere gewinnen konnte, ist der Durchbruch bei einem Grand-Slam-Turnier überfällig. Daneben kommen aber zahlreiche weitere Spieler für grosse Titel infrage. Allen voran der Bulgare Grigor Dimitrov (26), der den Final der Jahresbesten gewann.

Aber auch der Österreicher Dominic Thiem (24), der Australier Nick Kyrgios (22), der Belgier David Goffin (27) oder der Argentinier Juan Martin del Potro (29) melden ihre Ambitionen an. Völlig offen ist, welche Rolle Novak Djokovic (30) und Stan Wawrinka (32) spielen. Andy Murray (30) kehrt nach einer Hüftoperation frühestens im Sommer zurück.