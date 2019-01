Roger Federer, Ihr Sohn Lenny schaute bei Ihrem Sieg zu. Ist er von Ihren Kindern dasjenige, das sich am meisten für Tennis interessiert?

Roger Federer: Schwierig zu sagen, sie sind ja noch sehr jung. Die Jungs sind aber mehr vom Ballsport begeistertals die Mädchen, die das Tennis wenigerinteressiert. Ich wusste nicht, dass Lenny kommt, aber es freut mich immer, wenn die Kinder zuschauen. Meistens spiele ich abends, wenn die Kinder schlafen müssen. Aber Lenny wollte wohl bei Mirka sein (lacht).

Sie haben am Abend und am Mittag gespielt. Was ist der Unterschied?

Weil ich meist abends spiele, ist es für mich schon eine Umstellung, am Tag zu spielen. In meinem Alter brauche ich mehr Zeit, um mich warm zu machen, damit ich dann richtig brenne.

Sie sagten in dieser Woche, das Alter sei nur eine Zahl. Denken Sie, das Beste komme erst noch?

Nein, definitiv nicht (lacht). Ich möchte ja noch einigermassen gesund sein, wennich aufhöre. Ich habe vier Kinder, und mitder Karriere, die ich hatte, und meinem Körper glaube ich, es wäre keine gute Idee, ewig zu spielen. Aber für den Moment gilt: Die Ampeln stehen auf Grün. Ich bin gesund, geniesse das Tennis, meine Kinder, die Zeit auf der Tour, und meine Frau ist glücklich. Was mich betrifft: Ich bin einfach glücklich, an welchem Punkt in meinem Leben und meiner Karriere ich gerade stehe.

Wie sehr hat die halbjährige Pause ab Sommer 2016 dabei geholfen?

Wenn du lange dabei bist und dann eine längere Pause machst, gibt das dem Körper aber die Möglichkeit, zu heilen. Du bist danach auch im Kopf frischer. Und wenn du zurückkommst, die Menschen wieder siehst, den Druck spürst, dann siehst du die Dinge klarer und entspannter. Denn oft siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.