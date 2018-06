Zuerst hatte er die Hände in den Himmel gereckt, die Augen weit aufgerissen, das Adrenalin muss durch seinen Körper gepumpt haben wie wohl nur selten zuvor. Dann klopfte er sich mit der Hand auf die Brust, auf jene Stelle, hinter der das Herz schlägt. Dann kniete Alexander Zverev nieder in den Pariser Sand. Zum dritten Mal in Folge hatte er sich in fünf Sätzen durchgesetzt, zum ersten Mal steht er in den Viertelfinals eines Grand-Slam-Turniers.

Er hatte sich diesen Jubel verdient, klar. Doch es gab auch Leute, die ihn als befremdlich empfanden. Alexander Zverev, 21-jährig, die Nummer 3 der Welt, war zum ersten Mal dort, wo er hingehört. Und vor allem dort, wo er sich selber sieht. Nicht mehr, nicht weniger.

Einziger Herausforderer von Rafael Nadal?

Rückblende. Vor dem Turnier gilt Zverev als Einziger, der Rafael Nadals elften Sieg in Roland Garros verhindern kann. Er gewann Turniere in München und Madrid, stand in Miami und Rom im Final, wo er im dritten Satz gegen Nadal eine 3:1-Führung verspielte. Die Jahreswertung führt er an – vor Nadal, vor Federer. Mit ihnen sieht er sich auf Augenhöhe.