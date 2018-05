Munar (ATP 155) hatte sich nach der erfolgreichen Qualifikation in der 1. Runde nach einem 0:2-Satzrückstand gegen David Ferrer durchgesetzt. Auch gegen Djokovic (ATP 22) machte der 21-Jährige eine gute Figur, ohne dabei Djokovic aber ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Der frühere Weltranglisten-Erste hat in 17 Begegnungen noch nie bei einem Grand-Slam-Turnier gegen einen Qualifikanten verloren.

Nun trifft Djokovic in der 3. Runde bereits auf einen Gegner, der in der Weltrangliste besser klassiert ist als er. Der Spanier Roberto Bautista Agut, 13. des ATP-Rankings, verlor allerdings sechs der sieben Begegnungen mit Djokovic, darunter die drei auf Sand.

Beim French Open 2016 konnte der 30-Jährige aus der Region Valencia dem späteren Sieger Djokovic im Achtelfinal einen Satz abnehmen – als einziger Spieler neben Finalgegner Andy Murray.

Trungellitis Glückssträhne ist vorbei

Für den argentinischen Lucky Loser Marco Trungelliti endete Roland-Garros in der 2. Runde. Der 28-Jährige hatte am Sonntag zusammen mit seinem Bruder, seiner Mutter und seiner Grossmutter eine 1000 Kilometer lange Autofahrt von Barcelona nach Paris zurückgelegt, um anstatt des verletzten Nick Kyrgios gegen Bernard Tomic anzutreten.