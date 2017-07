David Goffin besiegte den Moldawier nach mehr als zweieinhalb Stunden mit 2:6, 7:6 (9:7), 7:6 (9:7).

Goffin bestreitet erst sein zweites Turnier, nachdem er sich Ende Mai am French Open in Paris eine Knöchelverletzung zugezogen hatte. Sein Plan ist, an den kleinen Turnieren in Umag und Gstaad Spielpraxis zu sammeln.

Neben David Goffin erreichten mit Roberto Bautista Agut (ATP 18) und dem zweimaligen Finalisten Robin Haase (ATP 50) zwei weitere Mitfavoriten die Viertelfinals vom Freitag.