20 Jahre Weltnummer 4 6 Turniersiege 0 Grand -Slam-Titel

Gewann in Rom und Montreal zwar zwei Masters-Turniere, enttäuschte aber bisher bei den Majors. Zwang Nadal in Melbourne in der dritten Runde in den fünften Satz, erreichte in Wimbledon erstmals die Achtelfinals bei einem Grand-Slam-Turnier und gewann fünf Titel. Als Nummer vier der Welt gilt der deutsche Himmelsstürmer als Sieganwärter. Allerdings droht ihm in den Achtelfinals das Duell mit dem sechsfachen Sieger Novak Djokovic.