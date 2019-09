Der 23-jährige Römer zog mit einem Dreisatz-Sieg über den noch zwei Jahre jüngeren Russen Andrej Rublew in die Viertelfinals des US Open ein. Sein Erfolg hat historische Dimensionen. Berrettini ist erst der zweite Italiener nach Corrado Barazzutti 1977, der in der Profiära (seit 1968) die Viertelfinals des US Open erreicht.

Im nächsten Ranking wird Berrettini mindestens auf Platz 16 vorstossen, das Jahr begonnen hatte der letztjährige Gstaad-Sieger noch ausserhalb der Top 50.

Zverev wieder früh out

Eine weitere Enttäuschung setzte es für Alexander Zverev ab. Der Masters-Sieger und letzte deutsche Vertreter brach nach dem Gewinn des ersten Satzes völlig ein und schied gegen den nur 1,70 m grossen Argentinier Diego Schwartzman (ATP 21) 6:3, 2:6, 4:6, 3:6 aus. Die Nummer 6 der Welt noch immer auf die erste Halbfinal-Qualifikation seiner Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier. Er leistete sich insgesamt nicht weniger als 65 unerzwungene Fehler.