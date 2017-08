Bei sieben Turnieren in diesem Jahr hat Bencic nur einen Sieg erreicht. In der Weltrangliste ist sie in einem Jahr von Rang 7 bis auf Rang 200 abgerutscht. Neben der sportlichen Misere beschäftigt die 20-Jährige auch die Abnabelung vom Elternhaus, die Suche nach der Balance zwischen Fremd- und Selbstbestimmung und die immense Erwartungshaltung in der Heimat. So gesehen ist der Wechsel in die Heimat ihrer Eltern auch eine Flucht. «Ich geniesse es, wenn es für einmal nicht so viel Rummel hat. Früher war ich sicher unbeschwerter. Jetzt denke ich zu viel nach», sagte sie im April. Eine Einschätzung, die auch Fed-Cup-Captain Heinz Günthardt teilt: «Belinda wird nie mehr so Tennis spielen wie als Teenager. Sich Fragen zu stellen und Tennis zu spielen, ist eine schwierige Kombination.»

Ungeduld als Stolperstein

Der Wechsel nach Trnava dürfte nun wenigstens in ihrem Umfeld für Ruhe und Stabilität sorgen, nachdem sich der Versuch mit dem polnischen Trainer Maciej Synowka nach der Operation am Handgelenk erledigt hat. Ihren Vater Ivan sieht Bencic nicht mehr als ersten Ansprechpartner für sportliche Fragen. Die Talfahrt der letzten Monate habe sie darin bestärkt, dass Tennis ihr Lebensinhalt sei. «Ein normales Leben zu führen und eine Lehre zu machen, wäre nichts für mich. Mein Leben passt zu mir», sagt sie. Zu einem Stolperstein könnte hingegen die Ungeduld werden. Kehrt Bencic wie angekündigt im September zurück, kann sie nicht von einem geschützten Ranking profitieren. Dafür müsste sie ein halbes Jahr pausiert haben und dürfte folglich erst Mitte Oktober wieder Turniere bestreiten.