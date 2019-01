Bencic verlor im Halbfinal das Duell gegen die Slowakin, die Nummer 77 der Welt, nach gut zweieinhalb Stunden Spielzeit 6:7 (2:7), 6:4, 2:6. Im ersten Satz, der eine Stunde dauerte, hatte Bencic beim Stand von 5:4 zum Gewinn des ersten Satzes serviert, im dritten Durchgang lag die Schweizerin 2:1 vorne, ehe sie die letzten fünf Games der Partie alle verlor.

Trotz des Niederlage kann die Ostschweizerin mit einem guten Gefühl nach Melbourne fliegen. In Tasmanien bestätigte sie ihre mehrheitlich guten Auftritte um den Jahreswechsel am Hopman Cup in Perth, dank den drei Siegen stösst sie im Ranking wieder in die Top 50 vor. Am Australian Open startet Bencic gegen die Tschechin Katerina Siniakova ins Turnier.