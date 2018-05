Von ihrem Sieg nach fünf abgewehrten Matchbällen in der ersten Runde der French Open liess sich Belinda Bencic nicht blenden. «Mega schlecht» sei das gewesen, ging sie entsprechend hart mit sich selbst ins Gericht. Was sie jetzt nach ihrer zweimonatigen Pause brauche, seien Training und Spiele. Denn sie hoffe auf einen guten Lauf in der Rasensaison, die im Juni beginnt.