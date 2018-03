Belinda Bencic (WTA 68) kommt in der Mojave-Wüste zum ersten Sieg seit dem Erfolg über Venus Williams in der Startrunde des Australian Open. Sie besiegt die Ungarin Timea Babos (24, WTA 43) nach einer Stunde und 48 Minuten mit 1:6, 6:1, 7:6 (7:4). Es war Bencics erster Sieg nach zuletzt vier Niederlagen in Folge. Entsprechend gross war die Erleichterung.

Den Startsatz hatte Bencic, die am Samstag ihren 21. Geburtstag feiert, in nur 30 Minuten verloren. Und im Entscheidungssatz musste sie beim Stand von 4:5 einen Matchball abwehren. «Ich realisierte gar nicht, dass ich einen Matchball abwehrte. Hätte ich es gewusst, hätte ich den Ball wohl verschlagen», sagte Bencic. «Wir waren beide am Ende der Kräfte.»