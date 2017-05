Die als Nummer 30 gesetzte Waadtländerin brauchte für ihren 6:1, 6:2-Sieg gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo (WTA 84) nur gerade 82 Minuten - inklusive eines vierminütigen Regenunterbruchs.

Wie bereits beim ersten Aufeinandertreffen vor knapp einem Jahr in Gstaad war Sorribes Tormo in allen Bereichen unterlegen. Vor allem bei eigenem Service war die Spanierin aus der Nähe von Valencia zu schwach. Sie gewann nur gerade ein Aufschlagspiel und insgesamt nur 14 Punkte. Bacsinszky breakte im ersten Satz zum 2:0, 4:0 und 5:1, im zweiten zum 1:0, 4:1 und 5:2.

In der 2. Runde trifft bald 28-jährige Lausannerin am Mittwoch auf die Amerikanerin Madison Brengle (WTA 82). Die bisher einzige Partie der beiden gewann Bacsinszky vor vier Jahren in Wimbledon knapp in drei Sätzen.