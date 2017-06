Bacsinszky, aktuell die Nummer 20 der Weltrangliste, greift am bevorstehenden Rasenturnier erstmals seit ihrem Halbfinal-Out am French Open wieder wettkampfmässig ins Geschehen ein. Im Vorjahr war sie in Eastbourne bei ihrem ersten Auftritt, ebenfalls nach einem Freilos, an der Französin Kristina Mladenovic gescheitert.