Die Entscheidung in der Partie in der Metropole an der australischen Ostküste fiel im abschliessenden Doppel, welches Barty an der Seite von Samantha Stosur gegen Victoria Asarenka und Aryna Sabalenka für sich entschied. 7:5, 3:6, 6:2 lautete nach knapp zwei Stunden Spielzeit das Resultat zugunsten des Heimteams.

Barty war die grosse Figur bei den Australierinnen. Die Nummer 9 der Welt hatte auch ihren beiden Einzel gegen Asarenka und Sabalenka gewonnen.

Im Final im November trifft Australien auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Frankreich und Rumänien. Australien hat den letzten seiner sieben Fed-Cup-Titel 1974 gewonnen.