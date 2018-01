Für Stan Wawrinka ist das Comeback am Australian Open in Melbourne beendet. Der 32-jährige Lausanner unterlag in der 2. Runde dem Amerikaner Tennys Sandgren (ATP 97) in weniger als eineinhalb Stunden 2:6, 1:6, 4:6, womit er erstmals seit zehn Jahren am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres die Runde der letzten 32 verpasste.

Wawrinka, der letztjährige Halbfinalist, war in Melbourne nach einer halbjährigen Wettkampfpause und einer Operation am linken Knie auf die Tour zurückgekehrt.

Nach einem guten Start und zwei vergebenen Breakbällen zum 3:2 konnte Wawrinka sein spielerisches Niveau nicht mehr halten. Er servierte schwach und agierte von der Grundlinie zu wenig geduldig. Am Ende standen für ihn 35 einfache Fehler zu Buche. Sein Widersacher aus dem US-Bundesstaat Tennessee hingegen spielte stark auf und nutzte die Gunst der Stunde.

Sandgren, der in der Startrunde gegen Jérémy Chardy seinen ersten Sieg auf Stufe Grand Slam gefeiert hatte, servierte gut, verteidigte sich in der Defensive geschickt und machte kaum Fehler. Wawrinka verlor neun Games in Serie und kam im weiteren Verlauf der Partie zu keinem einzigen Breakball mehr. Seinerseits kassierte er auch zu Beginn des dritten Durchgangs gleich ein Break, das letztlich für die Entscheidung sorgte.