Verheissungsvoll glitzert die Skyline Melbournes in der warmen Abendsonne, auf der anderen Seite des Yarra Rivers. Hier, im Business District, in luxuriösen Glaspalästen, haben sich Grossbanken und Wirtschaftsprüfer niedergelassen. Daneben finden sich zahlreiche schicke Kaffees und Restaurants. Auf der Suche nach australischen Gaumenfreuden erliegen auch der Kollege der «Basler Zeitung» und ich am Samstagabend der magischen Anziehungskraft des Viertels.

Erste Anlaufstation: Ein 251 Meter hoher Wolkenkratzer an der Flinders Lane. «Bei uns ist Essen eine unvergessliche Erfahrung und eine Hommage an klassische, gehobene Küche in anspruchsvollem Kontext.» Auf dem Menü steht Gemüse mit Eukalyptus, Spargel, Königsdorsch und ein Schokoladensoufflé. Nur das Beste vom Besten. Zudem befindet sich das Restaurant im 55. Stock und bietet einen atemberaubenden Blick auf das Lichtermeer Melbournes.

«Tschau Roger»

Doch in diesen Genuss kommen wir nicht. Ohne Reservation drei Monate im Voraus sei der Besuch nicht möglich. Auf einen Aperitif in der Bar verzichten wir. Beim Verlassen des Gebäudes treffen wir auf Roger Federer, Frau Mirka und seine Entourage – alle piekfein gekleidet. Freundlicher Handschlag: «Tschau Roger.» Er ist sichtlich amüsiert beim Blick auf meine kurzen Hosen und die Turnschuhe. «Habt ihr euch verlaufen?» Eindeutig. «Wollt ihr ein anderes Mal herkommen?», fragt er. Ob er uns einen Tisch organisiert hätte? Möglich.

Wir landen stattdessen im Waterstone, einem Steakrestaurant am Yarra River. Wir essen exquisit, belustigt von der zufälligen Begegnung. Später lese ich auf der Homepage des Restaurants, dass es das Menü nicht für unter 200 Franken pro Person gibt, Getränke exklusive. Das übersteigt mein Spesenbudget leider deutlich (Grüsse an meinen Chef). Das Schokoladensoufflé über den Wolken mit Roger Federer fällt also leider aus.