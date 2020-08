Andy Murray bezwingt ersten Top-10-Spieler seit drei Jahren

Murray, der in der Weltrangliste derzeit nur die Nummer 134 ist, bestreitet in New York seine erstens Matches seit dem letzten November. Nach den vielen Rückschlägen wegen seiner Rückenproblemen bewies er gegen Zverev, dass er weiterhin auch die allerbesten schlagen kann. In der Schlussphase war der Schotte nervenstärker. Zverev konnte im dritten Satz zum Match aufschlagen, spielte in den folgenden Games aber schwach.

Novak Djokovic behielt gegen den Letten Ricardas Berankis in seiner ersten ATP-Partie seit der Corona-Pause die Ruhe und siegte 7:6 (7:2), 6:4. Der serbische Weltranglistenerste, der beim nächste Woche beginnenden US Open in Absenz von Rafael Nadal und Roger Federer seinen 18. Grand-Slam-Titel anstrebt, lag in beiden Sätzen mit Break zurück. Den ersten Umgang entschied er für sich, weil er das 18. der letzten 19 Tiebreaks auf der Tour für sich entschied, im zweiten gewann er die letzten vier Games.

Mit Dominic Thiem scheiterte neben Zverev ein weiterer Top-10-Spieler. Der Österreicher ging gegen den Serben Filip Krajinovic sang- und klanglos mit 2:6, 1:6 unter.