Nachdem er 2012 und 2013 die ersten beiden Finalduelle in Basel gegen den Argentinier verloren hatte, setzte er sich nun erstmals durch.

Federer baute nicht nur seine Stellung als Rekordsieger des Basler Turniers aus. Mit seinem 95. ATP-Titel, dem 8. in diesem Jahr, zog er in der ewigen Bestenliste an Ivan Lendl (94 Turniersiege) vorbei. Einzig Jimmy Connors hat noch mehr Triumphe (109) vorzuweisen als der Schweizer Superstar.

In der Weltrangliste verkürzte Federer als Nummer 2 den Rückstand auf Rafael Nadal auf knapp 1500 Punkte.